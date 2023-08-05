05 Ağustos 2023, Cumartesi
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Yunanistan'ın ölüme terk etti! İzmir açıklarında 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2023
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Yunanistan’ın ölüme terk etti! İzmir açıklarında 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaburun ve Dikili açıklarında da 265 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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