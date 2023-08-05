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Bilecik'te orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2023
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Bilecik’te orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangına, havadan ise 3 helikopter destek veriyor.

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