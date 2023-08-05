Son dakika: Gazeteci Süleyman Özışık vefat etti
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Gazeteci Süleyman Özışık vefat etti.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Gazeteci Süleyman Özışık vefat etti.
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?
Süleyman Özışık 1 Mart 1971 Iğdır doğumlu Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Günümüzde, Türkiye gazetesinde ve internet haber sitesinde köşe yazıları yazmaktadır. Ayrıca öz abisi Hadi Özışık'la da YouTube'da kendi kanalında siyasi içerikli söyleşi videoları paylaşmaktadır.
Süleyman Özışık doğum tarihi : 1 Mart 1971
Süleyman Özışık kaç yaşında : 52 yaşında
Süleyman Özışık nerelidir : Iğdır
SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAYATI VE KARİYERİ
Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.
Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.
Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur. 2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.
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