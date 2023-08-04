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Son dakika! Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yangın: Çok sayıda araç küle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Son dakika! Veliefendi Hipodromu’nun yakınında yangın: Çok sayıda araç küle döndü

Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun yakınında yarış atlarının taşındığı araçların park halinde bulunduğu otoparkta yangın çıktı. Yangında çok sayıda araç küle döndü. İtfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürdü.

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