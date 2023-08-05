Gaziantep’te kavgayı ayırırken öldürüldü! Yakınları acil servisi birbirine kattı

Gaziantep'te İrfan P., evinde tartıştığı eşinin ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Gürültü üzerine dışarı çıkıp ve kavga eden komşularını ayırmaya çalışan Kerim Şentürk (41), bu sırada İrfan P.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlarının taşkınlık yapması üzerine acil servis boşaltılarak, 3 saat süreyle hizmet verilemedi.



Olay, akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan ve eşi ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen İrfan P., kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan P., yanındaki bıçakla kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ve eşinin amcası Mehmet Ali C.'yi yaraladı.