Mansur Yavaş'tan "pes" dedirten vicdansızlık! Epilepsi hastası personeli hastanelik etti
CHP'li belediyelerde işçilere uygulanan zulümlere bir yenisi daha eklendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu kez de yüzde 40 epilepsi hastası olan personeli mobbing, baskı ve yıldırma politikalarıyla hastanelik etti.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, personele uyguladığı mobbing ve baskıyla gündeme geldi. Hakkındaki iddialar bitmek bilmedi. Göreve geldiği günden beri kendi dönemi öncesi belediyede personel olarak çalışan insanlara yapmadığı zulmü bırakmayan Mansur Yavaş, iddiaya göre bu kez de yüzde 40 epilepsi hastası olan personeli mobbing, baskı ve yıldırma politikalarıyla hastanelik etti.
"Böyle vicdansızlık olmaz" diyerek duruma tepki gösteren ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, 14 yıldır belediyede engelli bireyler için kurulan merkezde çalışan bir personelin son iki senedir büyük bir baskı, mobbing ve sürgüne maruz kaldığı dile getirdi. Yüzde 40 epilepsi hastası olan ve belediye iştiraki olan BEL-PA'da çalışan personelin, hastalığından amirlerinin haberdar olmasına rağmen yaşlılara hizmet merkezi üzerinden ev temizliğine gönderildiği öğrenildi. İşten istifa etmesi için özellikle Ankara'nın uzak noktalarına gönderilen hasta personel son olarak gönderildiği görev esnasında epilepsi krizi geçirip hastanelik olduğu belirtildi.
4.5 yıldır kendi döneminde önce ABB'de çalışmaya başlayan personele karşı mobbing, baskı, zulüm uygulayan haksız tutanaklarla işten çıkaran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de epilepsi hastası bir personeli hastanelik etti.
"RAHATSIZSAN İSTİFA ET DEDİLER"
Epilepsi hastası personelin durumunu anlatan ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, "14 yıldır ABB bünyesinde hizmet veren epilepsi hastası olan bir personel Yavaş ve ekibinin baskı ve zulümlerine dayanamayarak geçirdiği epilepsi krizi sonrası günlerdir hastanede tedavi görüyor. Söz konusu arkadaşımızın hastalığı ile alakalı yüzde 40 raporu olduğu biliniyor. Görevi esnasında da zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirmiş. Ayrıca personelin sağlık problemimden amirlerinin ve müdürlerinin de haberi olduğunu öğrendik. Hastanelik olan personel daha önce engelli eğitim merkezinde engelli bireylere yardımcı olmak için görevlendirilmiş. Ancak daha sonra Yavaş ve ekibi tarafından Ankara'nın en uzak yerlerine ev temizliği yapması için görevlendiriliyor. Bu yıldırma politikasının tek sebebi de eski yönetim döneminde işe girip çalışmaya başlamış olmasıdır. ABB'deki personellerin hemen hemen hepsi bu baskı, mobbing ve yıldırma politikası ile uğraşıyor. Hastanede yatan personelin durumunun bilinmesine rağmen ve sözlü olarak durumunu beyan etmesine rağmen hangi insan 'rahatsızsan istifa et' diyebilir. Bu nasıl bir vicdandır" dedi.
"SIRF İSTİFA ETTİRMEK İÇİN..."
"Yavaş ve ekibi genel seçimleri kazanamayınca hırsını personelden almaya başladılar" diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti: Her şeyi geçtik insan böyle bir durumdan dolayı hastaneye yatan ve günlerdir hastaneden olan personelini nasıl arayıp da sormaz. Bir geçmiş olsun demez. Sadece kaza raporu göndermeleri için ailesine uyarı yapmakla yetinmek nasıl bir insanlık? Sağlık durumunu sormadığınız personelin düşmeden kaynaklı kolunda bulunan platin zarar görmüş. Kolunu kullanmakta zorlanıyor. Epilepsi tedavisi tamamlandıktan sonra ortopedide tedavisi devam edecek. Ayrıca çarpmadan kaynaklı görme sıkıntısı çekiyor. İnsanlar istifa etsin diye diye yapmadıklarını bırakmadılar.
"BÜTÜN HAKLARINI ELLERİNDEN ALDILAR"
ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal Ünal, "Belediyeyi maaş ödeyemez hale getirdiniz. İnsanların haklarını vermiyorsunuz. Fazla çalıştırıp mesailerini ödemiyorsunuz. Belediyede hizmet veren personel haklarını alamaz hale geldi. İnsanlar seslerini çıkaramadıkları için baskı ve zulümlerini iyice arttı. Ekmeğinin hatırına susan, size boyun eğen insanlara bu yaptıklarını reva değil. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu zulümler son bulacak, personelimiz tekrar refaha kavuşacak." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşında? 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?
- F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listede Türkiye var! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...
- Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Uzmanlardan sevindiren açıklama! Tarih verildi: O gün serinleyeceğiz
- 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...
- ÖABT kaç dakika sürecek? 2023 KPSS ÖABT ne zaman? Sınav süresi, saati, soru sayısı...
- 0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...
- Ağustos 2023 sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesine zam geldi mi, kaç TL oldu?
- YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- Fenerbahçe Maribor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023? FB Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- KPSS ÖABT ne zaman 2023? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı sınav süresi ve saati...
- Yalı Çapkını'nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!