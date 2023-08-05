05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Üniversitesi'nden o iddialarla ilgili soruşturma

İstanbul Üniversitesi'nden o iddialarla ilgili soruşturma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2023
ABONE OL
İstanbul Üniversitesi’nden o iddialarla ilgili soruşturma

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde birinci olarak mezun olan Muhammet Emin Ay'ın "28 Şubat vurgulu" mezuniyet konuşmasının yaptırılmadığı iddiasıyla ilgili üniversite rektörlüğü soruşturma başlattı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde fakülte birincisi Muhammet Emin Ay'a mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan sevgili öğrencimiz Muhammet Emin Ay'ı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hukuk fakültesinin mezuniyet töreninde gerçekleşen "üzücü" durumla ilgili Rektörlüğün inceleme başlattığı kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?
İstanbul Hukuk birincisine '28 Şubat' vurgulu konuşması yaptırılmadı.

Bölümü birincilikle bitiren Muhammet Emin Ay isimli öğrenci, bugüne kadar binlerce öğrenciye tanınan 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin bilgi veren Ay, "Her sene mezuniyette yapılan birincilik konuşması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmeme rağmen bugün yaptırılmaya layık görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrencinin izin verilmeyen konuşmasının metninde, 28 Şubat postmodern darbesine ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a atıf yapılması dikkat çekti.

KONUŞTURULMAYACAĞINI TÖRENDE ÖĞRENDİ
Dekanlığın, konuşma metnini bir gün önceden istediği ve birinci öğrenci Emin'in, konuşturulmayacağından tören esnasında haberdar olduğu öğrenildi.

Ay, Twitter hesabından izin verilmeyen konuşmasını da paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA