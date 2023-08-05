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Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır? Başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Koronavirüs cezaları nasıl iade alınır? Başvuru formu Resmi Gazete’de yayımlandı

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezaları vatandaşlara geri iade edilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

HÜKÜM İPTAL EDİLDİ
Tebliğde, salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

İADE EDİLECEK
Buna göre ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.

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