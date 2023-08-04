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Köylüler fark etti! Sivas'ta feci olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Köylüler fark etti! Sivas’ta feci olay

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köylüler, park halindeki otomobilin içinde tabanca ile vurulmuş kadın ve erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan otomobile bakan köylüler, göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Ö.G. (34) ve S.K'ye (24) ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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