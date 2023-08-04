Köylüler fark etti! Sivas’ta feci olay

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan otomobile bakan köylüler, göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Ö.G. (34) ve S.K'ye (24) ait olduğu belirlendi.