SON DAKİKA! Ağrı'da sel! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı. Diğer taraftan Van'ın Özalp ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. İlçede yaklaşık 10 dakika yağan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. İşte olay yerinen fotoğraflar...
Doğubeyazıt'ta etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.
İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.
Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.
VAN'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU
Diğer taraftan Van'ın Özalp ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçede yaklaşık 10 dakika yağan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.
Şemsettin Mahallesi'nde sağanak ve dolu, bazı kanalların taşmasına neden oldu.
Beyaza bürünen bahçe ve buğday tarlaları zarar gördü, meralarda hayvan otlatanlar zor anlar yaşadı.
Mahalle Muhtarı Ramazan Yıldırımçakar, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.
Yıldırımçakar, "Önce şiddetli bir sağanak, ardından dolu yağdı. Her taraf beyaza büründü. Dolunun ardından meydana gelen su baskınları buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 31.862 beden işçisi alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak! Başvuru şartları neler?
- ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman, tarih açıklandı mı?
- Yerel Seçim nedir, ne zaman yapılacak? 2024 Türkiye Yerel Seçimler, belediye seçimleri hangi tarihte?
- BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 2023 | BİLSEM yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır? Kesin kayıt tarihi...
- Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: "Daha önce böyle bir şey görmedim"
- Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi! Türkiye 2023'te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte Türk ordusunun gücü...
- Nakit arayanların hesaplarına trink 5.000 ila 50.000 TL para! 2 banka saat 13.00'de duyurdu! İşte faizsiz başvuru şartları...
- Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatacak transfer! Orta sahanın maestrosu o olacak! İmzalar an meselesi...
- Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?
- HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Afrika sıcakları geliyor! Kavrulacağız! Kaç gün etkili olacak?