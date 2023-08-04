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SON DAKİKA! Ağrı'da sel! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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SON DAKİKA! Ağrı’da sel! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı. Diğer taraftan Van'ın Özalp ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. İlçede yaklaşık 10 dakika yağan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. İşte olay yerinen fotoğraflar...

Doğubeyazıt'ta etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.

VAN'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Diğer taraftan Van'ın Özalp ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede yaklaşık 10 dakika yağan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Şemsettin Mahallesi'nde sağanak ve dolu, bazı kanalların taşmasına neden oldu.

Beyaza bürünen bahçe ve buğday tarlaları zarar gördü, meralarda hayvan otlatanlar zor anlar yaşadı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Yıldırımçakar, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Yıldırımçakar, "Önce şiddetli bir sağanak, ardından dolu yağdı. Her taraf beyaza büründü. Dolunun ardından meydana gelen su baskınları buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi." dedi.

Ağrı’da sağanak sonrası sel! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı AĞRI'DA SAĞANAK SONRASI SEL! TÜRKİYE-İRAN KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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