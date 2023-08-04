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Son dakika: Adana'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Son dakika: Adana’da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Adana'nın Feke ilçesinde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Çavdar mevkinde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale ediyor.

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