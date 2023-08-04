Son dakika: Adana’da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi





Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Çavdar mevkinde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN