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Ayda 50.000 TL kazandırıyor! Bu meslek altın bilezik! Ustası konuştu! 'Bu işi yaparak ev, araba aldım'

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Ayda 50.000 TL kazandırıyor! Bu meslek altın bilezik! Ustası konuştu! ’Bu işi yaparak ev, araba aldım’

Bu mesleği yaparak mininum 35 bin TL kazanabilirsiniz. Bazı meslekler para kazandırsa dahi tercih edilmiyor. İşinde usta olan bir vatandaş, yaptığı meslek hakkında gençlere çağrıda bulundu. Eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirten Tutar, bu sektörde para kazanmanın zor olmadığını belirtti.

Bu mesleğin ekonomik getirisi çok yüksek ancak kimse tercih etmiyor! Su tesisatçı ustası Mehmet Tutar, eleman bulamamaktan dertli. Bu işi yaparak ayda 50 bin TL kazanabilirsiniz. İşte gençlerin tercih etmek istemedği o meslek...

CNN Türk'e konuşan su tesisatçısı Mehmet Tutar, bu sektörde para kazanmanın zor olmadığını belirterek, gençleri işi öğrenmeye çağırdı. Tutar, yaptığı meslek ile ilgili şu sözleri dile getirdi:

"MİNİNUM 35 BİN TL KAZANDIRIYOR"

"Yaptığımız iş basit, ağır değil, kimse onlara ağır iş vermiyor. Zaten yardımcı eleman oluyor, o kırımı yapıyor, usta adam da pimaşı takıyor yorulmuyorsun da malzeme taşımaz usta, sadece işlemesini yapacak ve bunu yaparak da iyi para kazanabilirler. Yevmiye üzerinden çalışan bir kişi minimum 35 bin TL kazanır, kendi işini yapan biri ise 50 bin TL'yi bu işten kazanabilir.

Mesai saati saat 8'de başlıyor. Akşam 4 gibi bitiyor. Yani yaklaşık 7 saat çalışmış oluyorlar. Ama sıhhi tesisat işini tercih edenlerin sayısı az. Şu anda bir çırak yanıma gelse hiçbir şey bilmese günlük benden alacağı para sigortası var 3 öğün yemeği var, benden alacağı minimum 600 lira o da hiçbir şey bilmeyen biri.

"GELSİN YETİŞTİRELİM"

Sıhhi tesisatçılar mesleklerinin değerli olduğu görüşünde. Mesleklerini öğretmek için yeni nesillere sesleniyor. "Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım hatta dükkanımı aldım, tatile gidiyorum, yiyorum, içiyorum hepsini bu iş sayesinde yaptım. Ben istiyorum çırak gelsin, yetiştirelim, onlara iş öğretelim."

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