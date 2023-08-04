Ayda 50.000 TL kazandırıyor! Bu meslek altın bilezik! Ustası konuştu! ’Bu işi yaparak ev, araba aldım’

Bu mesleğin ekonomik getirisi çok yüksek ancak kimse tercih etmiyor! Su tesisatçı ustası Mehmet Tutar, eleman bulamamaktan dertli. Bu işi yaparak ayda 50 bin TL kazanabilirsiniz. İşte gençlerin tercih etmek istemedği o meslek...

CNN Türk'e konuşan su tesisatçısı Mehmet Tutar, bu sektörde para kazanmanın zor olmadığını belirterek, gençleri işi öğrenmeye çağırdı. Tutar, yaptığı meslek ile ilgili şu sözleri dile getirdi: