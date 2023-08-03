Yunanistan’dan insanlık dışı muamele: İzmir açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri anlaşılan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.