Radyocular Birliği’nden A Haber’e iki ödül!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası afet bölgesinde haber nöbeti tutan ve oradaki izlenimlerini anbean izleycilere aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban ve Kameran Aytekin Polatel ise En İyi Haber Çekim Ekibi ödülüne layık görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN