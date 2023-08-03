Radyocular Birliği'nden A Haber'e iki ödül!
Türkiye'nin haber ekranı A Haber, Uluslararası Radyocular Birliği tarafından 12'incisi düzenlenen "Alkışı Hak Edenler Ödül Töreni"nde iki ödül birden aldı.
Saygın, etkili ve güvenilir medya gücü A Haber ödül kütüphanesini zenginleştirmeye devam ediyor.
Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen 12'inci Alkışı Hakedenler Ödülleri Ankara'da düzenlenen programla sahiplerini buldu.
Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş, tüm gazeteciler omuz omuza çalışıyoruz mesajı verdi.
Törende A Haber iki ödüle birden layık görüldü.
Yaptığı özel haberlerle Yılın TV Habercisi ödülünü A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ' aldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası afet bölgesinde haber nöbeti tutan ve oradaki izlenimlerini anbean izleycilere aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban ve Kameran Aytekin Polatel ise En İyi Haber Çekim Ekibi ödülüne layık görüldü.
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