Son dakika: Orman yangını için düzenek hazırlayan teröristler yakalandı: Kolundaki çanta AVM’de patladı





Ekipler yine şüphelilerin itirafları üzerine Bahçelievler'de şüphelilerle ve irtibatlı oldukları kişilerin kaldıkları hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K. ve Ö.G isimli 7 kişi daha yakalandı. Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen; 3 kilo 250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2 kilo 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, 1 kilo 200 g yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı, 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar, 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektörler ele geçirildi.