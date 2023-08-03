Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını! Bölgede alarmın rengi kırmızı
Antalya'nın Kaş ilçe merkezi yakınlarındaki Asas Dağı'nda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar sonrası bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor. Ekiplerin yoğun çabaları sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi Asaz mevkiindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozerle yürütülen söndürme çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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