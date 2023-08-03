Bolu Dağı Tüneli bakıma giriyor! O saate dikkat...

Bu gece İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.



Bolu Dağı Tüneli içerisinde havalandırma sistemlerinin bakım çalışması yapılacak.

Bu gece (4 AĞUSTOS 2023) saat 00.30- 07.00 arasında İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülecek.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine trafik kontrollü olarak sağlanacak.