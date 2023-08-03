Bolu Dağı Tüneli bakıma giriyor! O saate dikkat...
Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli bakıma giriyor. Tünelin İstanbul istikametinde bu gece saat 00.30’da başlayacak olan bakım çalışması sabah saat 07.00’a kadar sürecek.
Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak.
Bu gece İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.
Bolu Dağı Tüneli içerisinde havalandırma sistemlerinin bakım çalışması yapılacak.
Bu gece (4 AĞUSTOS 2023) saat 00.30- 07.00 arasında İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülecek.
Bolu Dağı Tüneli içerisinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine trafik kontrollü olarak sağlanacak.
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