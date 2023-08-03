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Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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