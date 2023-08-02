Süper Ay, Mavi Ay nedir, hangi burçları etkileyecek? Süper Ay etkileri 2023!
"Süper Ay nedir, etkileri nelerdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle astrolojiyi yakından takip edenler, "Süper Ay burçlara etkisi ne olacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, Süper Ay ve Mavi Ay hakkında merak edilenler...
"Süper Ay ne zaman olacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Astrolojiyi yakından takip edenler, "Süper Ay ne zaman olacak, hangi burçları etkileyecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Süper Ay hakkında merak edilenler...
SÜPER AY NE ZAMAN 2023?
2023 Süper Ay'ın ilki 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın ikinci Süper Ay'ı ise 31 Ağustos'ta gözlemlenecek.
2023'ün ikinci ve son süper ayı 31 Ağustos 2023'te gerçekleşecek. Aynı ayda yaşanan ikinci süper Ay olması nedeniyle "süper mavi Ay" adını alacak.
SÜPER AY NEDİR?
Süper Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda olduğunda aynı zamanda ay dolunay evresindeyken oluşur.
Ay, Dünya'nın yörüngesinde dolaşırken onu Dünya'ya yaklaştıran ve uzaklaştıran eliptik bir yörünge ve oval şekle sahiptir.
Bu elipsteki en uzak nokta yeröte olarak adlandırılır ve Dünya'dan ortalama olarak yaklaşık 405.500 kilometre (253.000 mil) uzaklıktadır. En yakın noktası, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre (226.000 mil) uzaklıkta olan yerberi'dir.
MAVİ AY NEDİR?
Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, mavi ay ile ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Mavi Ay" bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter.
Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide "sinodik dönem" dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz.
HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Süper Dolunay, astrolojiye göre burçlar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan önemli bir astrolojik olaydır. Aslan, Başak, Terazi ve Akrep burçları da bu etkiden yoğun bir şekilde etkilenebilirler.
Aslan burcu, Süper Dolunay döneminde daha da parlak ve karizmatik bir hale gelir. Bu dönemde Aslan burcu insanları kendilerine olan güvenlerini artırabilir ve liderlik yeteneklerini daha da ortaya koyabilirler. Aynı zamanda tutkulu ve yaratıcı yanları da daha belirgin hale gelebilir.
Başak burcu ise Süper Dolunay döneminde detaylara daha fazla odaklanma eğilimindedir. Zaten pratik ve analitik doğasıyla bilinen Başaklar, bu dönemde daha da titizlikle çalışabilirler. Ayrıca sağlık ve düzen konularında da farkındalıkları artabilir.
Terazi burcu insanları ise Süper Dolunay döneminde ilişkilerine özel önem verirler. Bu dönemde Teraziler, dengeyi sağlamaya çalışırken ilişkilerindeki sorunları çözmek için adımlar atabilirler. Aynı zamanda adalet duyguları daha belirgin hale gelebilir ve sosyal adalet konusunda hassasiyetleri artabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...
- 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...
- 335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!
- A101 3-6 Ağustos yeni indirim kataloğu fiyat listesi! Stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun! Ayçiçek yağı 99 TL, toz deterjan 119 TL...
- 20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!
- Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...
- 4A-4B-4C, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor! Ağustos ayı içerisinde emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek!
- Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 | Ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi belli oldu mu?
- GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri!
- 3'ü 1 arada şifa bombası! İbrahim Saraçoğlu'nun 1 numaralı tarifi! C vitamini, protein, yüksek antioksidan...
- Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...
- Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? EYYAMI BAHUR ANLAMI! Havalar ne zaman normale dönecek 2023?