01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.53'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.53'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA