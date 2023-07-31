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Denizli’de FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023
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Denizli’de FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yapılan operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri hakkında adli işlem yapıldı.

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