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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023
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Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

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