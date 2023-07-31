1 Ağustos Kova Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Kova Dolunayı burçlara etkisi 2023! Oğlak, Başak, Aslan, Koç...
"Kova Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?" sorusunun cevabı astrolojiyi yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. 1 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek dolunayın burçlara etkisi merak ediliyor. Ay'ın tamamının güneş ışığını yansıtmasıyla ortaya çıkan dolunay, her ayın yaklaşık 15. gününde gözlemlenir. Peki, Kova Dolunayı Oğlak, Başak, Aslan, Koç, Yay burcunu nasıl etkileyecek? İşte, haberin detayları...
2023 Kova Dolunayı astrolojiyi yakından takip edenler tarafından büyük merak konusu oldu. Bugün başlayacak olan Kova Dolunayı bazı burçları etkileeycek. Peki Kova dolunayı ne zaman başlayacak, etkileri nelerdir?
KOVA DOLUNAYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?
Kova dolunayı 1 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 21:31 olduğunda kova burcunda bir Dolunay yaşanacak.DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ NELER?
Koç Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustos ayı boyunca finans gezegeniniz retro yapıyor. Yenilikler konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Bazıları sizin alışkanlıklarınız konusunda tepkisel davranabilirler fakat düşüncelerinizi inatla savunmanız nedeniyle yetersiz kalacaklar. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz.
Ağustos ayı boyunca Venüs retro durumunda. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Fakat sonu gelmeyecek...
1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. 23 Ağustos'ta Merkür, Başak'ta geri hareketine başlarken 28'sine kadar Mars da Başak'ta ilerleyecek. Sinir ve sindirim sisteminiz hassaslaşabilir. 14 Eylül'e kadar sağlık gezegeniniz geri hareketine devam ediyor. Mide ve bağırsak sorunlarınızı dikkate alın. Gürültülü ve kalabalık yerlerin cazibesinde kalarak, bedeninizi yormamalı; uykunuza dikkat etmeli ve geceleri erken yatmalısınız. Detoks rejimleri size iyi gelecektir.
Boğa Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta kozmik etkilerle, dostluklar ve iş anlaşmaları ön plana çıkabilir. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Bireyselliğiniz ikinci planda kalırken, sosyal çalışmalara yöneleceksiniz.
Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Sıkı sıkıya bağlı olduğunuz kurallar belki de yaşantınızın yanlış bölümleridir ve çıkarılması gerekiyordur. Ağustosta Venüs retrosu var. Görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, baba veya çevrenizde kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
28 Ağustos'ta Mars, Terazi burcuna geçiyor. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Ağustosta çok çalışmaktan dolayı yorulabilir, içsel yıpranmadan dolayı sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Venüs retro yapıyor. Bu yüzden gereksiz çabalardan kaçınarak, enerjinizi tasarruflu kullanmaya çalışın. Katıldığınız grup toplantılarında yemeklere dikkat edin. Yine tansiyon problemleri olanların, genel bir kontrolden geçmeleri yerinde olacaktır.
İkizler Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta, birlikte olduğunuz kişilerin değişik fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Satürn, kariyer evinizde. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz. Satürn artık sizi daha bilinçli düşünmeye zorluyor. Şimdi geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz.
Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyorsunuz. Ağustosta, evinize kapanmayın. Düşüncelerini sizden gizleyen birinin aşk seremonisine hazırlıklı olun. Venüs retro durumunda. Sizi hayretler içinde bırakacak duygular söz konusu. Nostaljik hisler içinde olacaksınız. Dostlarınızla birlikte eski günlerinizi konuşabilirsiniz.
Hele doğum gününüze yakın bir tarihse, sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. Kendinizi bu kadar beğenmeniz nedeniyle, çevrenize "çokbilmiş" bir imaj sergileyeceksiniz. Ağustos ayında durumunuz oldukça iyi olacak. Bu dönem, ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız. Spor yapıyorsanız ağır kaldırmayın. Düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin. Fazla çalışarak vücudunuzu yormayın.
Yengeç Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta işinizi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Bu dönemde, kişisel araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz.
Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Ağustosta hırslı ve yaratıcı yönlerinizin destekleyici unsurları olarak, enerjik bir arkadaş grubuna ihtiyacınız var. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız.
İçsel sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız. Fakat bu özel durumlarda bile tartışmaya açıksınız. Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu daima tetikte tutuyorsunuz. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. Venüs retroya devam ediyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan burcunda. Sağlığınızla ilgili şikayetlerinizi kısa süreli dinlenme molaları ile geçiştirebilirsiniz. Aşk yaşantınızda oldukça istikrarlı bir tablo çiziyorsunuz. Fiziksel enerjinizi yumuşak ve sezgilerinizin yönlendirmesiyle kullanacaksınız.
Aslan Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta gerginliklere hazır olmalısınız. İnatçı davranışlarınız yüzünden bağnaz bir tablo içinde olacaksınız. Hayallerinizde ısrarcı davranmanız yüzünden riskli pozisyonlar içinde kalabilir, eleştirilere kulak asmamakla da sakıncalı durumlara neden olabilirsiniz. Hasarsız atlatmak istiyorsanız, kendi duygularınızın esiri olmayın; yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin.
Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Bu nedenle, uzun süredir birlikte olduğunuz kişilerin farklı yüzleri sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Çünkü siz, karşınızdaki kişiye iyimser yaklaşan ve güvenen, çocuksu bir kişiliğe sahipsiniz. Sosyal ortamları daha çok bulunacağınız için tercih şartlarınız güçleşecek.
Bu Ay duygularınızı gözden geçirebilirsiniz. Aşk ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınıza bu dönemde aşık olma olasılığınız çok yüksek. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan'da. 23 Ağustos'ta Merkür geri hareketine başlıyor. Özel zevklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Daha az yemek yemeli ve spor yapmalısınız. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor.
Başak Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta geçmişten kaynaklanan sorunlar yüzünden problemleri abartabilirsiniz. Planlarınız bozulabilir ve görüşmek istediğiniz kişilere ulaşamayabilirsiniz. İnatçı ve idealist davranışlar içinde olmanız, bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgürce hareket etmek isteyeceğiniz bir dönemdesiniz...
Ağustosta duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor ve güçlükler karşısında önlemlerinizi pratik bir şekilde alıyorsunuz artık. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz.
Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda otokontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Gücünün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız. Ağustos ayı boyunca Venüs geri gitmeye devam ediyor. Sağlığınız iyi olmasına rağmen, kendinizi bitkin hissettiğiniz anlarda takıntılarınızı göz ardı etmeye çalışın ve sizi dinlendirici ortamlara doğru yönelin. Öfkelerinize hakim olduğunuz sürece, sağlığınız bir sorun yaratmayacak.
Terazi Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta ortaklık içindeyseniz, yalnız kalmak istemeyecek ve idealist, yönetici ruhu taşıyan kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Ayrıca haksızlıklar karşısında tepkilerinizi ortaya koyacaksınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilir veya sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilirsiniz.
Ağustosta, ciddi ilişkiler peşindesiniz. Görüştüğünüz kişilerin farklı ve üst boyutta olmasına dikkat ediyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz konularla aklınız karışabilir. Sizden yaşça büyük kişilerle diyaloglarınız artacaktır. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. Arkadaşlarınızla güçlü bir duygu birliğini paylaşarak, bazı anları daha derinden yaşayacaksınız.
İlişkilerinizi zorluklar içinde yaşıyorsunuz. Fakat, artık problem yaratan konuları çözmeniz gerekiyor. Bu nedenle, sorunların üstüne giderken, sabırlı ve mantıklı taraflarınızı ön plana çıkarmalısınız. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan burcunda doğuyor. Ay boyunca Venüs retro yapmaya devam ediyor. 23 Ağustos'ta Merkür de retroya başlıyor. Sağlık konusunda abartılı davranışların size olumsuz olarak geri döneceğini unutmazsanız, bu dönem sağlığınızı da korumuş olursunuz.
Akrep Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta, çevrenizde karşılaşacağınız olumsuz davranışlardan, psikolojik olarak etkilenseniz bile gerçek anlamda gücünüzü kaybetmeyeceksiniz. Ayın ilk haftası, düşüncelerinizi sezgilerinizle birleştirerek, ideallerinizi gerçekleştirme yolunda adımlar atacaksınız. Karşı görüşteki insanlarla tartışmacı bir kimlik içinde tepkili olacaksınız. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanızı da sağlıyor. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. Venüs, ay boyunca Aslan burcunda retroya devam ediyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan burcunda doğuyor. 28 Ağustos'ta Mars, Terazi burcuna geçiyor.
Öfkelerinize hakim olduğunuz sürece sağlığınız bir sorun yaratmayacak. Baş, boğaz bölgeniz ve boynunuza dikkat etmelisiniz. Ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız. Düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin ve özellikle dinlenmeye zaman ayırın. Fazla çalışarak vücudunuzu zorlamayın
Yay Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta planladığınız işlerde gerekli sonucu almak için kişiselliğinizi güçlü bir şekilde kullanmanızı ve aldığınız kararlardan dönmemenizi öneriyoruz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir.
Ağustosta Venüs retrosundan dolayı özel ilişkiler konusunda çok dikkatli olmalı; tedbiri elden bırakmamalısınız. Enerjinizin yoğun olması, duygusal sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Kendinizi huzurlu hissetmeniz konusunda gerekli şartları kendiniz sağlamalısınız. Partnerinizle ilgili sorunlarınızı gözünüzde fazla büyütmemelisiniz. Duygusal coşkularınız size hata yaptırabilir. Sizin yapmanız gereken tek şey, süreçlerin gelişimi ve varılan sonuçları "neden-niçin" çerçevesinde ele alarak; hatalarınızdan ders çıkarmanız ve çevrenizdeki pozitif etkilerin keyfini çıkarmak olmalıdır.
Ağustos ayında Venüs, Aslan burcunda geri gidiyor. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Fakat sağlığınız size problem yaratmayacaktır. Duygusal yoğunluğunuz fazla olacaktır. İç dünyanıza yönelecek ve kendi sorunlarınızla baş başa kalmak isteyeceksiniz. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Düzenli beslenmeli ve uykunuza dikkat etmelisiniz. Ayrıca gıda zehirlenmelerine karşı tedbirinizi almalı, kaynağını bilmediğiniz, hijyenik olmayan gıdalardan uzak kalmalısınız.
Oğlak Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta ailenize ters gelen düşünceleriniz nedeniyle, kendinizi ifade etmekte güçlükler yaşayacaksınız. Venüs retro yapıyor. Daha dayanıklı ve çalışkan bir performans sergilemenize rağmen, duygularınızı ifade etmekte zorlanacaksınız. Özellikle ailenizin yaşlı erkekleri veya babanızla ilgili bazı sorunlar yaşarken, geleneksel davranışlar arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.
Çevrenizden yardım almak zorundasınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz.
1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan burcunda doğuyor. Bu ay, Venüs, Aslan burcunda retro yapmaya devam ediyor. Çok çalışıyorsunuz, dinlenmeye özen göstermelisiniz. Rutin kontrollerinizi yaptırmalı, spora daha fazla zaman ayırmalısınız. Satürn, geçen aydan retroda. Kemikleriniz için gerekli mineralleri almalı ve dişlerinizle ilgili sorunlarınızı çözmelisiniz. Özel zevklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Daha az yemek yemeli ve spor yapmalısınız.
Kova Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta uzun süredir kendi kaynaklarınızı kullanarak, eksildiğinizi gördünüz. Artık servete adım adım yaklaşmanın planlarını yapmalısınız. Çabuk para kazanmanın hayalleri size bir şey kazandırmayacaktır. Maddi konularda uzun birikimlere ihtiyacınız var. Yapacağınız yatırımların size kazandırdığı paraları görmek sizi sevindirecektir.
Bu dönemde, duygusal dürtüleriniz oldukça yüksek seyrediyor. İlişkilerinizde partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor, kendinizin ve partnerinizin çıkarlarını kendi potanızda toplayarak; paylaşım yoluna gitmeyecek, kendi sınırlarınızı koruma içgüdüsü ile yaşayacaksınız. Bazılarına göre fazla bencillik ve bireysellik gibi algılanabilir fakat sizin bu dönemde başarılı olmanız için böyle bir davranış şekline ihtiyacınız var. Bu dönemde yeni bir aşk ilişkisine başlamamalısınız. Sonuç, genellikle yanlış bir karar ve ayrılıkla sonuçlanan birliktelik olabilir.
1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. Venüs, ay boyunca Aslan'da geri hareketini yapıyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan'da doğuyor. Spor yapmalı ve uykunuzu almalısınız. Bileklerinize dikkat etmeli ve ağır kaldırmamalısınız. Ayaklarınız ve dolaşım sisteminizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız, güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır.
Balık Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor; hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. İlgilendiğiniz konulara özen göstermeye devam etmelisiniz. İş birliğine girdiğiniz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok fazla etkilemeyecek. Yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluluk üstleneceksiniz.
Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil. Zincirleme hatalar yapmak istemiyorsanız, herkese söz vermeyin; planlı bir şekilde davranmayı öğrenmelisiniz. Olaylara sakin bakmalısınız. Asla teslimiyetçi değilsiniz. Çevrenizi dinlemek size çok şey kazandıracak. 1 Ağustos'ta Dolunay, ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Bilinçaltınız muhteşem çalışıyor. Ayın büyük bir kısmı Güneş, sağlık evinizde ilerleyecek.
Duygularınızı baskı altında tutmamalı ve kendinizi yaşamın akışına bırakmalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin sorunlarını gözünüzde büyütmemelisiniz. 23 Ağustos'ta sağlık gezegeniniz Güneş, Başak burcunda ilerliyor. Ay boyunca Venüs, retro yapıyor. Hiçbir şeyi beğenmeyecek ve her şeyde bir kusur arayacaksınız. Yenilik istediğiniz konularda gerekli cesareti bulamayabilirsiniz.
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