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Son dakika: Adıyaman'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Son dakika: Adıyaman’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 18.23'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Saat 18.23'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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