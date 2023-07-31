31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023
ABONE OL
Manisa’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Manisa'nın Soma ilçesi Ularca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA