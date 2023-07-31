Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Manisa'nın Soma ilçesi Ularca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
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