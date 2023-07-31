Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Eyüpsultan Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı



*Fotoğrafta: Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı

Cenazede konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükaşçı ile nasıl tanıştıklarını anlatarak, "Ben Peygamber Efendimizin buyruğu doğrultusunda, hayattayken kendisini Allah için sevdiğimi söyledim. O sünnete uydum. Seyrek görüştük. Ama ismi zikredildiği zaman, bir yere geldiği zaman gönülden sevgimiz olduğunu o da ben de Rabbim de biliyor. Üzüntümüz çok büyük. Yeri doldurulamayacak bir insan." dedi.

Yerlikaya, Küçükaşçı'nın memleketi Konya'da da acının büyük olduğunu belirterek, "Doğduğu ilk andan son anına kadar biz şahidiz ki imanlı yaşadı. Cenabı Allah'ın vermiş olduğu nimeti en güzel şekilde icra etmeye çalıştı. Gerek bir alim gerek bir bilim insanı olarak yetiştirdiği öğrencilerle beraber o her şeyiyle bizlere örnek bir hayat bırakarak aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mustafa Ziya Küçükaşçı da "Babam rahmetli Haluk Dursun'un cenazesinde 'Bir insanın değeri cenazesinin kalabalıklığından kaynaklanır. İnşallah Allah da bize böyle cenaze nasip eder.' demişti. Çok şükür, bunu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Ailem adına buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.