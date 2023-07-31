Önce müşteri gibi davrandı sonra turistleri soydu! Otele dadanan hırsız güvenlik kamerasında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki farklı otelde müşterilerin konakladığı odalara girip, hırsızlık yaptığı belirlenen Taylan Murat Gür, polis tarafından kaldığı apartta yakalandı. Gür'ün otel odasına balkondan girip, bir süre sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olay, 27 Temmuz'da Gümbet Mahallesi'nde bulunan iki farklı otelde meydana geldi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki otellerden gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Rusya ve Belarus uyruklu turistlerin ifadeleri doğrultusunda, otellerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
İnceleme sonunda, otel odalarına giren şüphelinin Taylan Murat Gür olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Gür'ün kaldığı aparta operasyon düzenlendi. Apartta yapılan aramada, 127 bin 120 ruble, bin 456 dolar olmak üzere farklı ülkelere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, Gür gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ODAYA GİRİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Gür'ün otel odasına balkondan girip, bir süre sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan, Gür'ün başka bir otele ait giriş bilekliğiyle hırsızlık yaptığı, otellerde yemek yediği ve hırsızlık yaptıktan sonra otelden ayrıldığı öğrenildi.
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