Önce müşteri gibi davrandı sonra turistleri soydu! Otele dadanan hırsız güvenlik kamerasında

İnceleme sonunda, otel odalarına giren şüphelinin Taylan Murat Gür olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Gür'ün kaldığı aparta operasyon düzenlendi. Apartta yapılan aramada, 127 bin 120 ruble, bin 456 dolar olmak üzere farklı ülkelere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, Gür gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.