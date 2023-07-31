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Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...

"Muharrem ayı ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslüman alemi, muharrem ayının bitiş tarihini araştırmaya başladı. Peki muharrem ayı ne zaman başlar ve biter? İşte, cevabı...

Muharrem ayı bu sene 19 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Müslümanlar arasında paylaşımın arttığı bu önemli ayda bereket simgesi olarak bilinen aşure dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu ay yakın zaman sonra sona erecek. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe günü sonuna kadar aşure dağıtımı devam ediyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayı 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

MUHARREM AYI 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü bu sene 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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