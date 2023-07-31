Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...

Muharrem ayı bu sene 19 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Müslümanlar arasında paylaşımın arttığı bu önemli ayda bereket simgesi olarak bilinen aşure dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu ay yakın zaman sonra sona erecek. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...