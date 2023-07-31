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Kayseri'de rezidansta korkunç ölüm! Henüz bir ay önce taşınmıştı... 7'nci kattan mazgala düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Kayseri’de rezidansta korkunç ölüm! Henüz bir ay önce taşınmıştı... 7’nci kattan mazgala düştü

Kayseri'de korkunç bir olay gerçekleşti. İzmir'den bir ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen 20 yaşındaki ses sanatçısı, kaldığı rezidansın 7. katından düştü. Mazgalın içine giren talihsiz kadını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 20 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kızın ses sanatçısı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.



Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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