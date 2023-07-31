31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de 17 katlı bir binada yangın çıktı!

Ataşehir’de 17 katlı bir binada yangın çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
ABONE OL
Ataşehir’de 17 katlı bir binada yangın çıktı!

Son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA