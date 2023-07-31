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İstanbul Bayrampaşa'da dehşet anları! Sopayla bayılttı yerde tekmeledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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İstanbul Bayrampaşa’da dehşet anları! Sopayla bayılttı yerde tekmeledi

İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada eline sopa geçiren taraflardan biri, husumetlisinin kafasına vurdu. Darbenin etkisiyle baygınlık geçiren adam yerde tekmelenirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından yere yığıldı. Yerde hareketsiz yattığı esnada bir de tekmelenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.



Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.



SOPAYLA BAŞINA VURUP BAYILTTI, YERDE TEKMELEDİ
Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yere düşen adamın başına gelen husumetlileri hareketsiz yattığı halde onu tekmelemeye devam etti. Yaşanan o korkunç anlar ise kameralara yansıdı.



Olayın ardından bayılan adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.

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