Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2 bin 112 polis katıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt’ta 2 bin 112 polisin katıldığı büyük bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Esenyurt'ta halkın can ve mal güvenliği, huzur ve sükunun sağlanması ve meydana gelebilecek muhtemel terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri de destek verdi. Havadan da desteklenen operasyonda, uygulama noktalarında şüpheli araçlar ve şahıslar didik didik arandı.
2112 POLİS KATILDI
Esenyurt ana arterler ve girişlerde akşam saatlerinde gerçekleşen operasyon 102 sabit noktada ve umuma açık yerleri denetlemek üzere 26 hareketli noktada gerçekleşti. Operasyona 612 ekip, 2112 polis katıldı. 6 drone ve 1 helikopterden de destek alındı.
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