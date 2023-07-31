31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2 bin 112 polis katıldı

Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2 bin 112 polis katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
ABONE OL
Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2 bin 112 polis katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt’ta 2 bin 112 polisin katıldığı büyük bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Esenyurt'ta halkın can ve mal güvenliği, huzur ve sükunun sağlanması ve meydana gelebilecek muhtemel terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri de destek verdi. Havadan da desteklenen operasyonda, uygulama noktalarında şüpheli araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

2112 POLİS KATILDI

Esenyurt ana arterler ve girişlerde akşam saatlerinde gerçekleşen operasyon 102 sabit noktada ve umuma açık yerleri denetlemek üzere 26 hareketli noktada gerçekleşti. Operasyona 612 ekip, 2112 polis katıldı. 6 drone ve 1 helikopterden de destek alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA