Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2 bin 112 polis katıldı

2112 POLİS KATILDI

Esenyurt ana arterler ve girişlerde akşam saatlerinde gerçekleşen operasyon 102 sabit noktada ve umuma açık yerleri denetlemek üzere 26 hareketli noktada gerçekleşti. Operasyona 612 ekip, 2112 polis katıldı. 6 drone ve 1 helikopterden de destek alındı.