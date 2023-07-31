Bayrampaşa'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 polis yaralandı...
İddiaya göre Bayrampaşa'da henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 kişiden oluşan iki grup arasında bir silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmada bir polis memuru yararlanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak'ta akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 kişiden oluşan iki grup arasında bir silahlı çatışma meydana geldi.
Çatışma sırasında orada bulunan Çevik Kuvvet polisi Yusuf Şahin Demirci kasığına isabet eden kurşun sonucu yaralandı. Yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre polis memurunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde sokak üzerinde 8 adet kovan bulunduğu öğrenildi.
Olaya şahit olan görgü tanığı İbrahim Tuğcu gördüklerini anlattı, "Az önce burada bir arkadaş başka birini kovalıyordu. Polis memuru da aşağıya aracına gidiyormuş. O aracına giderken çatışma çıkıyor, sakallı deri montlu biri rastgele havaya ateş açmaya başlıyor. O havaya sıkarak memurun yanından geçerken memurda kasığından vuruluyor. Olduğu yere yığılıyor. Memur kemerle ayağını sıkmıştı kan kaybı olmasın diye. Ondan sonra da ambulans geldi zaten. Ondan sonra arkadaşı aldılar ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu iyiydi konuşuyordu. Silahını başka memur arkadaşlara teslim etti. Sonra anladık zaten polis memuru olduğunu. Genel durumu iyiydi, konuşuyordu. Ama canı da yanıyordu tabii"
Diğer bir görgü tanığı Serdar Bekret ise şunları söyledi, "Seslere şahit olduk. Otururken bayağı silah sesleri duyduk. 5 -10 el ses duyduk. Hatta kahvedeki arkadaşlar yerlere falan yattılar. Ondan sonra dışarı çıktığımızda bir Çevik Kuvvet polis memurunun yerde yattığını gördük. hemen o anda kemerle müdahale ettik. Ayağını sıktık. 155'e polisin vurulduğunu söyledik. Ambulans da geldi. Çevik kuvvet polisine yardım ettik. Aldık taşıdık. Kovanlar da burada. Olay yeri hala araştırıyor. Saldırganların beş kişi olduğu söyleniyor."
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri çatışmaya karışan şahısları yakalamak için inceleme başlattı.
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