Bayrampaşa’da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 polis yaralandı...

Olay Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak'ta akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 kişiden oluşan iki grup arasında bir silahlı çatışma meydana geldi.

Çatışma sırasında orada bulunan Çevik Kuvvet polisi Yusuf Şahin Demirci kasığına isabet eden kurşun sonucu yaralandı. Yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre polis memurunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde sokak üzerinde 8 adet kovan bulunduğu öğrenildi.