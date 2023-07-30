Hatay’da korkutan deprem! 2023 AFAD son depremler…
Son dakika deprem haberi | AFAD, Hatay’ın Arsuz ilçesinde saat 18:13’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depreme ait detaylar ve 2023 AFAD son depremler listesi. (Bugün Türkiye'de hangi illerde deprem oldu?)
İşte depreme ait detaylar ve 2023 AFAD son depremler listesi.... (Bugün Türkiye'de hangi illerde deprem oldu?)
Büyüklük: 3.6 (Ml)
Yer: Arsuz (Hatay)
Tarih: 2023-07-30
Saat: 18:13:17 TSİ
Enlem: 36.326 N
Boylam: 35.902 E
Derinlik: 7 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
30-07-2023 18:20:55 38.093 38.448 6.03 ML 2.7 Çelikhan (Adıyaman) 597097
30-07-2023 18:13:17 36.326 35.902 7 ML 3.6 Arsuz (Hatay) 597096
30-07-2023 16:59:59 39.052 29.571 7.02 ML 2.1 Gediz (Kütahya) 597095
30-07-2023 16:54:52 40.548 30.757 6.99 ML 2.8 Akyazı (Sakarya) 597094
30-07-2023 16:02:08 38.224 38.699 7.18 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 597093
30-07-2023 15:53:29 37.682 37.487 7 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 597092
30-07-2023 15:41:37 39.634 38.208 13.2 ML 2.1 Divriği (Sivas) 597091
30-07-2023 15:15:10 38.396 37.456 6.97 ML 2.2 Darende (Malatya) 597090
30-07-2023 15:09:27 37.95 28.926 7.05 ML 2.1 Sarayköy (Denizli) 597089
30-07-2023 14:49:05 37.035 28.907 7.01 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla) 597088
30-07-2023 14:12:16 38 37.667 12.68 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 597087
30-07-2023 14:03:53 38.425 39.244 6.95 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) 597084
30-07-2023 14:02:25 38.16 38.593 7 ML 1.8 Battalgazi (Malatya) 597083
30-07-2023 13:58:51 38.139 36.601 7.11 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 597085
30-07-2023 12:42:36 37.636 35.848 7 ML 2.3 Kozan (Adana) 597086
30-07-2023 12:23:58 38.372 37.444 6.97 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 597081
30-07-2023 12:05:38 38.029 37.439 6.91 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 597082
30-07-2023 11:28:43 36.97 35.938 7.07 ML 1.6 Ceyhan (Adana) 597080
30-07-2023 10:21:48 36.947 29.31 6.96 ML 1.7 Çameli (Denizli) 597079
30-07-2023 10:12:18 38.231 37.78 7.49 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 597073
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