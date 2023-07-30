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THY'den rötar uyarısı: Avrupa uçuşlarında 45 dakika gecikme yaşanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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THY’den rötar uyarısı: Avrupa uçuşlarında 45 dakika gecikme yaşanacak

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada bugün Avrupa ülkelerine yapılacak uçuşlarda hava sahası kapasitesi problemleri nedeniyle en az 45 dakika gecikme yaşanacağı açıklandı.

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