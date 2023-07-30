İstanbul'da sokak ortasında silahlar patladı! Taksici öldü yolcular yaralandı
İstanbul Beyoğlu'ndan aldığı yolcular Gaziosmanpaşa'ya getiren bir taksi sürücüsü, aracına açılan ateş sonucu öldürüldü. Saldırganın taksidekilerin husumetlisi olduğu iddia edilirken, hayatını kaybeden taksicinin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Beyoğlu'ndan aldığı yolcuları Gaziosmanpaşa'ya getiren taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu, aracına açılan ateş sonucu öldürüldü. Silahlı saldırganların, taksideki yolcuların husumetlisi olduğu öne sürüldü. Hayatını kaybeden taksi şoförünün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olay saat 05.00'da Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı. Yıldıztabya Mahallesi'ne geldikleri sırada araçtaki yolcuların husumetlisi olduğu iddia edilen kişiler taksiyi kurşun yağmuruna tuttu.
Olayın gerçekleştiği esnada taksi, sokaktan aşağı giderek park halindeki otomobile çarparak durabildi. Bu esnada takside bulunan yolcular yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, 2 çocuk babası taksi sürücüsü Samet Kubiloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
"SABAH EZANINDAN SONRA SİLAH SESİ DUYDUM"
Silah seslerini duyan bir mahalle sakini, "Ben sabah ezanından sonra silah sesi duydum. Baktım, kavga ve silah seslerinin geldiğini duymaya başladım. Araba orada, adam ölmüş diyorlar. Ben kapıya çıkıp baktığımda aracın halini gördüm. Korkudan çıkamadım" dedi.
"ŞARJÖRÜN BOŞALDIĞINI DUYDUM"
Bir başka mahalle sakini de, "Biz silah seslerini duyduğumuzda pencereye çıktık. Daha sonra taksinin lastiklerinin patladığını gördüm. Onun dışında bir şey görmedik. Onun dışında bir şey duymadık" şeklinde konuştu. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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