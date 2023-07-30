İstanbul’da sokak ortasında silahlar patladı! Taksici öldü yolcular yaralandı





"ŞARJÖRÜN BOŞALDIĞINI DUYDUM"

Bir başka mahalle sakini de, "Biz silah seslerini duyduğumuzda pencereye çıktık. Daha sonra taksinin lastiklerinin patladığını gördüm. Onun dışında bir şey görmedik. Onun dışında bir şey duymadık" şeklinde konuştu. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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