Son dakika | İzmir Kemalpaşa’da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.

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