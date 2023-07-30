30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | İzmir Kemalpaşa'da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

Son dakika | İzmir Kemalpaşa'da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
ABONE OL
Son dakika | İzmir Kemalpaşa’da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

Son dakika haberi... Kemalpaşa Kale Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. ölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.

İzmir’de orman yangını İZMİR'DE ORMAN YANGINI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA