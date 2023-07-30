Son dakika | İzmir Kemalpaşa'da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede
Son dakika haberi... Kemalpaşa Kale Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. ölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.
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