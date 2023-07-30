İzmir'de korkunç kaza! Hızını alamadı arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de sürücüsünün rahatsızlandığı otomobil orta şeritte durdu. Araçta bulunan sürücünün arkadaşları otomobilden inerek yardım etmek istedi. Bu sırada yolda seyreden kamyonet hızını alamayarak duran araca arkadan çarptı. Feci kazada gazi olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Bayram hayatını kaybederken, otomobilden inen 2 arkadaşı yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken sürücüsü Mustafa Bayram'ın (32) rahatsızlandığı öğrenilen otomobil, orta şeritte durdu. Sürücü Bayram ile beraber seyahat eden 3 arkadaşı, otomobilden inerek Bayram'a yardım etmek istedi. Bu sırada, G.K. idaresindeki kamyonet hızını alamayarak duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, gazi olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Bayram hayatını kaybederken, otomobilden inen 2 arkadaşı yaralandı.
Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 AD 0634 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bayram seyir halindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanan sürücü otomobili otoyolun orta şeridinde durdurdu. Beraberinde seyahat eden ve durumu gören 3 arkadaşı orta şeritte duran otomobilden inerek Bayram'a yardım etmek istedi. Bu sırada, G.K idaresindeki 35 KF 6322 plakalı kamyonet, hızını alamayarak duran otomobile arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada, sürücü Mustafa Bayram bulunduğu yerde sıkışırken, kaza anında otomobilin dışında bulunan arkadaşları Ferhat E. ile Onur H. çarpmanın etkisiyle otoyola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde sürücü Mustafa Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, çarpmanın etkisiyle otoyola savrulan Ferhat E. ile Onur H. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anında otomobilin dışında bulunan Fatih D. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
DİYARBAKIR'DA GAZİ OLMUŞ
Kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Bayram'ın Diyarbakır Lice'de askerlik görevini yaptığı esnada mayına basması sonucu yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Bayram'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürerken, kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü G.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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