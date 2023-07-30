İzmir’de korkunç kaza! Hızını alamadı arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı





Meydana gelen kazada, sürücü Mustafa Bayram bulunduğu yerde sıkışırken, kaza anında otomobilin dışında bulunan arkadaşları Ferhat E. ile Onur H. çarpmanın etkisiyle otoyola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde sürücü Mustafa Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, çarpmanın etkisiyle otoyola savrulan Ferhat E. ile Onur H. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anında otomobilin dışında bulunan Fatih D. ise kazadan yara almadan kurtuldu.