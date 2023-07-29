Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji'den önümüzdeki hafta için uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki hafta sıcaklıkların yükseleceği ve kavurucu sıcakların geri döneceği belirtildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporu paylaşımında yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ve İstanbul'da kavurucu sıcaklıkların geri döneceği görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürülüğünün uyarısı şu şekilde:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
PAZAR
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