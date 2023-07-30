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Sıfır Atık projesinin önemli toplantısı İstanbul'da yapılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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Sıfır Atık projesinin önemli toplantısı İstanbul’da yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısının, 1 Kasım'da İstanbul'da yapılacağını söyledi.

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