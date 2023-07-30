Düğünde müzik kavgası! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu
YAŞAM İHA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda çıktı.
İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi.
Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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