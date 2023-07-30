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Düğünde müzik kavgası! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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Düğünde müzik kavgası! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda çıktı.

Düğünde müzik kavgası! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı.

Düğünde müzik kavgası! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi.

Düğünde müzik kavgası! Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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