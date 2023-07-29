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Sarıyer'de iş merkezinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Sarıyer’de iş merkezinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Sarıyer Maslak'ta 2 katlı bir iş merkezinin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Sarıyer'de bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları sürüyor.

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