Sarıyer'de iş merkezinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberleri... Sarıyer Maslak'ta 2 katlı bir iş merkezinin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Sarıyer'de bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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