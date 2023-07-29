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İzmir'de feci olay! Yanarak hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2023
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İzmir’de feci olay! Yanarak hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesi, Kemal Reis Mahallesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 57 yaşındaki Hasan Akbaş yanarak hayatını kaybetti.

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