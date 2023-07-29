29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybetti...

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybetti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
ABONE OL
İstanbul’da gece yarısı silahlı saldırı! Çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybetti...

Esenyurt'ta bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlenirken, Batuhan Bayındır(20) ile Yunus Emre Erzen(24) hayatını kaybetti. Olay sonrası Yusuf Erzen (21)  ise yaralandı.Olay sonrası polis geniş çaplı bir inceleme başlattı. İşte detaylar...

Esenyurt'ta bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Aynı iş yerinin ise geçtiğimiz aylarda kurşunlandığı öğrenildi.

ÇIKAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler araçla ,Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'nin bulunduğu tekel bayisine geldi. Tekel bayisinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen ateş açıp kaçtılar.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin hayatını kaybettiğini, Yusuf Erzen'nin ise yaralandığını belirledi. Yaralı Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırının gerçekleştiği, gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA