İstanbul’da gece yarısı silahlı saldırı! Çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybetti...

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin hayatını kaybettiğini, Yusuf Erzen'nin ise yaralandığını belirledi. Yaralı Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırının gerçekleştiği, gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.