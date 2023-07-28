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Son dakika: Bingöl'de deprem! İlk detayları AFAD duyurdu! İşte son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Son dakika: Bingöl’de deprem! İlk detayları AFAD duyurdu! İşte son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 20.38'de yaşanan depremin derinliği 21.28 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 20.38'de yaşanan depremin derinliği 21.28 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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