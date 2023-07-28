Son dakika: Bingöl'de deprem! İlk detayları AFAD duyurdu! İşte son depremler listesi...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 20.38'de yaşanan depremin derinliği 21.28 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Saat 20.38'de yaşanan depremin derinliği 21.28 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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