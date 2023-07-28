Silahlı saldırıda yaralanan kocasını görünce kalp krizi geçirdi

EŞİ OLAY YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tartışmanın olduğu sırada iş yerinde olan Özcan Kadam'ın eşi, yaralanan kocasını görünce olay yerinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yaralı Kadam'a, ardından da eşine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Kadam'ın sağlık durumunun kritik, eşinin ise iyi olduğu öğrenildi.