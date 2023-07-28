Silahlı saldırıda yaralanan kocasını görünce kalp krizi geçirdi
Gaziosmanpaşa'da eşi ve çocuğuyla iş yerinin önünde oturan Özcan Kadam, yanına gelen kimliği belirsiz bir şüpheliyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı, tartışmanın büyümesiyle şüpheli yanında getirdiği tabancasıyla evli adama ateş ederek yaraladı. Bu sırada Kadam kanlar içinde gören eşi ise olay yerinde kalp krizi geçirdi.
Olay, Kazım Karabekir Mahallesinde saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, Dr. Gürkan Ceylan Caddesinde iş yeri bulunan Özcan Kadam'ın yanına gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle, eşi ve çocuğunun yanında Özcan Kadam'a silah çeken şüpheli, tabancanın kabzasıyla Kadam'ın başına vurdu. Bu sırada ateş alan tabanca, Kadam'ı karnından yaraladı. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EŞİ OLAY YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Tartışmanın olduğu sırada iş yerinde olan Özcan Kadam'ın eşi, yaralanan kocasını görünce olay yerinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yaralı Kadam'a, ardından da eşine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Kadam'ın sağlık durumunun kritik, eşinin ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, önlem aldığı iş yerinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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