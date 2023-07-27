Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti 2023 | Aşure günü göze sürme çekmek ne demek, önemi nedir?
Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde, özellikle aşure günü sürme çekmek ve gül suyuna fatiha okumanın önemi merak ediliyor. Aşure gününde göze sürme çekmenin önemi, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) bu uygulamayı yapması ve mübarek günlerde iyiliği artırmak için sünnetleri takip etmenin teşvik edilmesinden kaynaklanıyor. Peki Aşure günü göze sürme çekmek ne demek, önemi nedir?
Aşure Günü'nün gelmesiyle birlikte vatandaşlar, aşure gününün önemli ibadetleri hakkında araştırmalara başladı. Aşure gününün faziletlerinden biri olan göze sürme çekmenin önemi, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) sünnetlerini takip etmek ve mübarek günlerde ibadetleri artırmak amacıyla yapılmasından kaynaklanıyor. Aşure Günü'nde göze sürme çekmenin manevi bir bereket olduğuna inanılıyor. Ayrıca Aşure Günü'nde gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti de manevi duyguların güçlenmesine ve duaların kabul olmasına vesile olacağına inanılıyor. İşte detayları...
AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)
AŞURE GÜNÜ GÖZE SÜRME ÇEKMEK ÖNEMİ NEDİR?
Tedavi niyetiyle sürme sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Elhamdulillahi rabbil alemin... Vessaletü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...
Allahümme entel bediyül gadim.... El hayyul kerim... El hannanül mennan... Ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....
Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...
Bi ramhmetike ya erhamer rahimin... Ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...
DUA OKUNMALI, 10 DEFA ŞU DUA OKUNUR
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?
Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.
1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.
Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!
2- Sıla-i rahim yapmalı
Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
3- İlim öğrenmeli!
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
5- Çok selam vermeli
Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)
6- Çoluk çocuğunu sevindirmek
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)
[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.
8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
10- Namaz Kılınmalı
Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.
Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
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- Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti 2023 | Aşure günü göze sürme çekmek ne demek, önemi nedir?
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