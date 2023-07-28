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Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın: 115 kişinin kaldığı bina tedbiren boşaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın: 115 kişinin kaldığı bina tedbiren boşaltıldı

Sarıyer’de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin bir blokunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında huzurevinde kalan vatandaşlar binadan çıkartıldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

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