Aşure günü hangi ibadetler yapılır? Aşure orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü çekilecek tesbihler, zikirler, 7 kere okunacak dua...
"Aşure günü hangi ibadetler yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Aşure günü bu yıl 2023 Muharrem ayının başlamasıyla idrak ediliyor. Her yıl Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Peki, aşure günü hangi ibadetler yapılır? , Aşure orucu ne zaman tutulur? İşte, aşure günü yapılacak ibadetler...
Aşure günü duaları, tespihleri ve zikirleri müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Aşure günü yapılacak ibadetler, Muharrem ayının 10. günüyle beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Müslümanlar tarafından manevi huzur ve heyecanla beklenen aşure günü 28 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek. Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bu önemli günde Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte. Peki, aşure günü ibadetleri neler? Muharrem ayının 10. günü neler yapılır? İşte, aşure gününde yapılacak ibadetler...
AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER!
Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. ...
Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
Sadaka verilmeli,
Gusletmeli,
İlim öğrenmeli.
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA!
Elhamdulillahi rabbil alemin... Vessaletü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...
Allahümme entel bediyül gadim.... El hayyul kerim... El hannanül mennan... Ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....
Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...
Bi ramhmetike ya erhamer rahimin... Ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...
AŞURE GÜNÜ 10 KEZ OKUNACAK DUA
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
AŞURE GÜNÜ 7 DUANIN FAZİLETİ
İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okunuyor.
AŞURE ORUCU KAÇ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR, FAZİLETİ NEDİR?
Diyanet, Muharrem ayı ve aşure gününe dair detaylı bilgiyi paylaşıyor. Buna göre aşure günü orucu farklı rivayetlere göre bir gün veya birkaç gün tutulabiliyor.
Diyanet'e göre: Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
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