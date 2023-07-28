Aşure günü hangi ibadetler yapılır? Aşure orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü çekilecek tesbihler, zikirler, 7 kere okunacak dua...

AŞURE ORUCU KAÇ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR, FAZİLETİ NEDİR?

Diyanet, Muharrem ayı ve aşure gününe dair detaylı bilgiyi paylaşıyor. Buna göre aşure günü orucu farklı rivayetlere göre bir gün veya birkaç gün tutulabiliyor.



Diyanet'e göre: Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.



Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)