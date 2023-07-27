Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yabancı turist ilgisi
Trabzon’un tarihi ve turistik yerleri bugünlerde Arap turistlerin yanı Gürcistan’dan gelen turistlerin de ilgi odağı olurken özellikle 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii ziyaretçi akınına uğruyor.
Yaklaşık 3 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Yurdun değişik illerinden gelenlerin yanı sıra Arap turistlerinde ilgi gösterdiği Ayasofya Camii, bugünlerde Gürcistan'dan gelenlerle ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.
Gürcistan'ın Tiflis şehrinden gelen Tarvan Gurbanova, Ayasofya'yı çok beğendiğini belirterek "Gürcistan'ın Tiflis şehrinden geldik. Ayasofya'yı merak ediyorduk ilk kez geldik çok beğendik, çok güzel. Daha önce gelen arkadaşlarımız vardı, onlar da çok beğenmişlerdi, biz de 13 kişilik grupla Tiflis'ten geldik. Trabzon çok güzel, Ayasofya çok güzel çok beğendik Türkiye zaten muhteşem. Uzungöl'e gitmiştik bundan sonra inşallah yine geleceğiz" diye konuştu.
Bursa'dan gelen Emir Osman ise, "Bursa'dan geldim. Daha önce hiç gelmemiştim gerçekten çok etkileyici buldum. Tarihi açıdan büyük bir önemi var. Eskiden kilise olarak kullanılmış sonrasında ise camiye çevrilmiş insanlar burasını görmeli. Çevremde daha çok Arap turistlere rastladım" dedi.
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