Trabzon’daki Ayasofya Camii’ne yabancı turist ilgisi

Gürcistan'ın Tiflis şehrinden gelen Tarvan Gurbanova, Ayasofya'yı çok beğendiğini belirterek "Gürcistan'ın Tiflis şehrinden geldik. Ayasofya'yı merak ediyorduk ilk kez geldik çok beğendik, çok güzel. Daha önce gelen arkadaşlarımız vardı, onlar da çok beğenmişlerdi, biz de 13 kişilik grupla Tiflis'ten geldik. Trabzon çok güzel, Ayasofya çok güzel çok beğendik Türkiye zaten muhteşem. Uzungöl'e gitmiştik bundan sonra inşallah yine geleceğiz" diye konuştu.